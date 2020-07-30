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30 липня 2020, 12:19 8

У Станиці Луганській відкриється пункт ПЛР-тестування для всіх охочих - голова ОДА Гайдай

30 липня 2020, 12:19 8
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Фото: Facebook
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Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що у Станиці Луганській запрацює мобільний пункт для всіх бажаючих пройти ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це він повідомив на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

У Станиці Луганській має запрацювати мобільний пункт, де можна буде добровільно здати матеріал для проходження ПЛР-тестування. У разі отримання негативного тесту це дозволить не перебувати на самоізоляції", – наголосив Гайдай.

Крім того, за підсумками засідання вирішено залишити без змін раніше прийняті послаблення протиепідемічних заходів.

Також доручено продовжити виконання заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що станом на 30 липня кількість нових випадків захворювання COVID-19 виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.

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