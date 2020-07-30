В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19
Станом на 30 липня кількість нових випадків захворювання виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, з них 1 673 померли, а 38 154 одужали.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: в Києві - 199, у Львівській області - 131, Рівненській області - 105 та Івано-Франківської області - 104", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2698 випадків;
- Волинська область — 3735 випадків;
- Дніпропетровська область — 1394 випадки;
- Донецька область — 865 випадків;
- Житомирська область — 1807 випадків;
- Закарпатська область — 5078 випадків;
- Запорізька область — 779 випадків;
- Івано-Франківська область — 4446 випадків;
- Кіровоградська область — 702 випадки;
- м. Київ — 8131 випадок;
- Київська область — 3672 випадки;
- Львівська область — 9397 випадків;
- Луганська область — 122 випадки;
- Миколаївська область — 578 випадків;
- Одеська область — 3150 випадків;
- Полтавська область — 431 випадок;
- Рівненська область — 5942 випадки;
- Сумська область — 484 випадки;
- Тернопільська область — 2922 випадки;
- Харківська область — 3626 випадків;
- Херсонська область — 224 випадки;
- Хмельницька область — 1109 випадків;
- Чернівецька область — 5812 випадків;
- Черкаська область — 919 випадків;
- Чернігівська область — 789 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що 29 липня в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.
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