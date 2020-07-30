В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві

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Станом на 30 липня кількість нових випадків захворювання виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, з них 1 673 померли, а 38 154 одужали.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: в Києві - 199, у Львівській області - 131, Рівненській області - 105 та Івано-Франківської області - 104", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2698 випадків;

Волинська область — 3735 випадків;

Дніпропетровська область — 1394 випадки;

Донецька область — 865 випадків;

Житомирська область — 1807 випадків;

Закарпатська область — 5078 випадків;

Запорізька область — 779 випадків;

Івано-Франківська область — 4446 випадків;

Кіровоградська область — 702 випадки;

м. Київ — 8131 випадок;

Київська область — 3672 випадки;

Львівська область — 9397 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 578 випадків;

Одеська область — 3150 випадків;

Полтавська область — 431 випадок;

Рівненська область — 5942 випадки;

Сумська область — 484 випадки;

Тернопільська область — 2922 випадки;

Харківська область — 3626 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1109 випадків;

Чернівецька область — 5812 випадків;

Черкаська область — 919 випадків;

Чернігівська область — 789 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.

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