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В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19
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30 липня 2020, 09:49 5

В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19

30 липня 2020, 09:49 5
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Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві
Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві
pixabay.com
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Станом на 30 липня кількість нових випадків захворювання виявили у 1197 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 760 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, з них 1 673 померли, а 38 154 одужали.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: в Києві - 199, у Львівській області - 131, Рівненській області - 105 та Івано-Франківської області - 104", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2698 випадків;
  • Волинська область — 3735 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1394 випадки;
  • Донецька область — 865 випадків;
  • Житомирська область — 1807 випадків;
  • Закарпатська область — 5078 випадків;
  • Запорізька область — 779 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4446 випадків;
  • Кіровоградська область — 702 випадки;
  • м. Київ — 8131 випадок;
  • Київська область — 3672 випадки;
  • Львівська область — 9397 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 578 випадків;
  • Одеська область — 3150 випадків;
  • Полтавська область — 431 випадок;
  • Рівненська область — 5942 випадки;
  • Сумська область — 484 випадки;
  • Тернопільська область — 2922 випадки;
  • Харківська область — 3626 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1109 випадків;
  • Чернівецька область — 5812 випадків;
  • Черкаська область — 919 випадків;
  • Чернігівська область — 789 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.

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