В двух районах Сумской области усилили карантин
В Середино-Будском и Недрыгайловском районах Сумской области из-за значительного распространения коронавируса усилили карантин.
Об этом сообщает прессслужба Сумской ОГА, передает RegioNews.
По данным ОГА, в пгт Зноб-Новгородское зафиксировали вспышку коронавируса. Руководству Середина-Будского и соседнего Недрыгайловского района поручили выявить и отправить на самоизоляцию всех контактных лиц.
Больницы этих районов будут работать в режиме строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Также запретили проведение массовых мероприятий, деятельность гостиниц, хостелов и посещение учреждений дошкольного образования.
Будет усилен контроль за соблюдением карантина населением и бизнесом, рассматривается возможность ограничения движения общественного транспорта.
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Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве.