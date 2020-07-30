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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 12:32 7

В двух районах Сумской области усилили карантин

30 июля 2020, 12:32 7
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Там запретили проведение массовых мероприятий
Там запретили проведение массовых мероприятий
Фото: flickr
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В Середино-Будском и Недрыгайловском районах Сумской области из-за значительного распространения коронавируса усилили карантин.

Об этом сообщает прессслужба Сумской ОГА, передает RegioNews.

По данным ОГА, в пгт Зноб-Новгородское зафиксировали вспышку коронавируса. Руководству Середина-Будского и соседнего Недрыгайловского района поручили выявить и отправить на самоизоляцию всех контактных лиц.

Больницы этих районов будут работать в режиме строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также запретили проведение массовых мероприятий, деятельность гостиниц, хостелов и посещение учреждений дошкольного образования.

Будет усилен контроль за соблюдением карантина населением и бизнесом, рассматривается возможность ограничения движения общественного транспорта.

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Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве.

коронавирус карантин Минздрав COVID-19 заболевание Сумская область
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