"Укрзалізниця" відновлює рейс до Карпат

Перший рейс зі столиці до Рахова почне курсувати з 3 серпня

Перший рейс зі столиці до Рахова почне курсувати з 3 серпня

Фото: з відкритих джерел

"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №217/218 Київ-Рахів. Квитки вже у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

Про це інформує пресслужба компанії, передає RegioNews.

У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири.

Також для посадки в потяг пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, з 16 липня "Укрзалізниця" продаватиме всі місця у потягах київського напрямку.