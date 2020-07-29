Силовики задокументували масштабну вирубку лісів на заході та півночі України

Вирубка не лише завдала збитків державі, але й стала причиною повені

Вирубка не лише завдала збитків державі, але й стала причиною повені

У ході спецоперації Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки у держлісгоспах на заході та півночі України.

Про це пише Regionews з посиланням на СБУ.

Правоохоронці встановили ряд фактів незаконної вирубки цінних дерев посадовцями лісових господарств. За версією слідства, їхні дії не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней у цьому році.

Так на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев лісгоспів при проведенні оздоровлення лісів. Незаконний бізнес "налагодив" керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області. До її складу входили посадовці державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства та комерсанти.

Протягом 3 років службовці державного підприємства проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 млн грн.

15 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 Кримінального кодексу України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.

Також оперативники СБУ викрили посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 11,5 млн грн.

За результатами обшуків та отриманих доказів повідомлено про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі України У ході спецоперації Служба... Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, 22 липня на Луганщині внаслідок обстрілу загорівся ліс.