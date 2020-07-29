Силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины

Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения

Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения

В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесгоспах на западе и севере Украины.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители установили ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству крупных убытков, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.

Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного ллесозащитного предприятия и коммерсанты.

В течение 3 лет служащие государственного предприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебной документации. Только в течение августа-сентября 2019 года там уничтожили более 300 деревьев разных пород на почти 2,5 млн грн.

15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы с различными видами соучастия.

Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на свыше 11,5 млн грн.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.

СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов в держлісгоспах на западе и севере Украины В ходе спецоперации Служба... Опубликовано Служба безопасности Украины Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, 22 июля на Луганщине в результате обстрелов загорелся лес.