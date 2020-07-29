В Україні блокували масштабну контрабанду ліків

В Україні реалізовували сумнівні медпрепарати для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань

В Україні реалізовували сумнівні медпрепарати для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань

Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажем у нашій країні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження.

Про це пише Regionews з посиланням на СБУ.

За попередніми даними, незареєстровані у нашій країні препарати учасники групи з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси.

Одержану продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур’єрами та сервісами експрес-доставок. При цьому зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 млн грн. Також виявлено документи із доказами протиправної діяльності і гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Планується направлення вилучених препаратів на експертизу.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудок.

СБУ блокувала реалізацію контрабандних медпрепаратів сумнівної якості для лікування онкологічних та серцево-судинних... Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Дніпрі також блокували масштабну контрабанду ліків .