На Луганщині внаслідок обстрілу загорівся ліс
На місці події працюють рятувальники
На місці події працюють рятувальники
22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.
З метою надання допомоги працівникам лісового господарства до гасіння від ДСНС залучено 71 особа особового складу (16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок ДСНС).
Луганська область: внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського...Опубліковано ДСНС України Середа, 22 липня 2020 р.
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