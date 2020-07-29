Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано

Від початку доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника

Від початку доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника

Фото: Facebook

Від початку режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Зафіксований сьогодні постріл мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Він був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Під час перемир`я Об’єднані сили долучаються до відновлення та розбудови визволених населених пунктів Донбасу.

Зокрема, сьогодні офіцерами цивільно-військового співробітництва доставлено та передано благодійну допомогу від волонтерів дитячому дошкільному закладу та малозабезпеченим сім’ям Чермалика, що на Приазов’ї.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил взяли участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі також зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.