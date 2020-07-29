Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано
Від початку режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
Зафіксований сьогодні постріл мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Він був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Під час перемир`я Об’єднані сили долучаються до відновлення та розбудови визволених населених пунктів Донбасу.
Зокрема, сьогодні офіцерами цивільно-військового співробітництва доставлено та передано благодійну допомогу від волонтерів дитячому дошкільному закладу та малозабезпеченим сім’ям Чермалика, що на Приазов’ї.
Також військовослужбовці Об’єднаних сил взяли участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 29 липня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі також зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.