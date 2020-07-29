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Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано
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29 липня 2020, 18:00

Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано

29 липня 2020, 18:00
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Від початку доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника
Від початку доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника
Фото: Facebook
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Від початку режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Зафіксований сьогодні постріл мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Він був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Під час перемир`я Об’єднані сили долучаються до відновлення та розбудови визволених населених пунктів Донбасу.

Зокрема, сьогодні офіцерами цивільно-військового співробітництва доставлено та передано благодійну допомогу від волонтерів дитячому дошкільному закладу та малозабезпеченим сім’ям Чермалика, що на Приазов’ї.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил взяли участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі також зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.

Донбас ООС обстріл Донецька область Луганська область
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