Перемирие продолжается: масштабных обстрелов на Донбассе не зафиксировано

С начала суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника

С начала суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника

Фото: Facebook

С начала режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Зафиксированный сегодня выстрел имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Он был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Во время перемирия Объединенные силы приобщаются к восстановлению и развитию освобожденных населенных пунктов Донбасса.

В частности, сегодня офицерами гражданско-военного сотрудничества доставлена и передана благотворительная помощь от волонтеров детском дошкольном учреждения и малообеспеченным семьям Чермалыка на Приазовье.

Также военнослужащие Объединенных сил приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе также зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, осуществленный боевиками.