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28 липня 2020, 21:23 2

На місце Кучми в ТКГ розглядають кількох кандидатів – Данілов

28 липня 2020, 21:23 2
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Фото: УП
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На заміну Леоніду Кучмі в Тристоронню контактну групу по врегулюванню ситуації на Донбасі розглядаються кілька кандидатів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі), Є кілька варіацій, до тих пір, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він повинен піти ... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і досі ", - сказав Данілов.

Він зазначив, що Кучма розбирається в багатьох державних процесах і надалі ділитися своїм досвідом.

Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, але і стосунки, які відбуваються взагалі у світі ... Розуміючи державну позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському ", - розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що другий президент України Леонід Кучма покинув Тристоронню контактну групу по Донбасу, в якій був головою делегації.

Донбас ТКГ Олексій Данилов Леонід Кучма Кандидат
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