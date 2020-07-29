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Разумков розповів, за яких умов пройдуть місцеві вибори у прифронтовій зоні
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29 липня 2020, 14:19 7

Разумков розповів, за яких умов пройдуть місцеві вибори у прифронтовій зоні

29 липня 2020, 14:19 7
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Вибори можуть відбутися за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека
Вибори можуть відбутися за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека
Фото: zik.ua
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори відбудуться в Донецькій та Луганській областях і в прифронтових населених пунктах за умов забезпечення гарантій безпеки.

Про це він розповів на брифінгу на КПВВ "Майорськ" в Донецькій області, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Якщо ми говоримо про підходи військово-цивільних адміністрацій... Якщо буде можливість, я впевнений, вони будуть допомагати і робити все можливе, щоб вибори відбулися, якщо ні, якщо це ставить під ризик життя і здоров'я людей, вибори не варті того", - сказав Разумков.

Голова парламенту підкреслив, що вибори можуть пройти за дотримання певних умов - це демократія, вільне волевиявлення і безпека.

Це три основні позиції, які повинні бути при проведенні будь-яких виборів, як у Києві і у Львові, так і на прифронтових територіях. Я прихильник того, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів, їх треба проводити, однак на користь політичного піару цього робити не можна", - відмітив Разумков.

Раніше повідомлялось, що голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що він виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

вибори ВР Дмитро Разумков Донецька область Луганська область
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