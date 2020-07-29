Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували лише один постріл
За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Наголошується, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, так як постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер.
Втрат серед українських захисників, в результаті ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 29 липня, обстрілів не зафіксовано. У штабі ООС заявляють, що ситуація повністю контрольована.
У той же час, в ОБСЄ підрахували кількість порушень нового режиму припинення вогню в перший день режиму "тиші".
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, з 00:01 СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі відкривали вогонь, порушивши перемир'я.