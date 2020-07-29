Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували лише один постріл

Українські військові не постраждали

Українські військові не постраждали

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, так як постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер.

Втрат серед українських захисників, в результаті ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 29 липня, обстрілів не зафіксовано. У штабі ООС заявляють, що ситуація повністю контрольована.

У той же час, в ОБСЄ підрахували кількість порушень нового режиму припинення вогню в перший день режиму "тиші".

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, з 00:01 СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі відкривали вогонь, порушивши перемир'я.