09:51  29 липня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували більше тисячі нових випадків
10:39  29 липня
Степанов відреагував на бажання депутатів відправити його у відставку
13:14  29 липня
Зеленський пообіцяв зробити все для підтримки перемир'я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 08:19 4

Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували лише один постріл

29 липня 2020, 08:19 4
Читайте также на русском языке
Українські військові не постраждали
Українські військові не постраждали
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, так як постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер.

Втрат серед українських захисників, в результаті ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 29 липня, обстрілів не зафіксовано. У штабі ООС заявляють, що ситуація повністю контрольована.

У той же час, в ОБСЄ підрахували кількість порушень нового режиму припинення вогню в перший день режиму "тиші".

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто згоди про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня, з 00:01 СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі в Донецькій області, в тому числі 21 вибух", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі відкривали вогонь, порушивши перемир'я.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »