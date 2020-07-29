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29 липня 2020, 15:02 8

Уряд схвалив план розвитку економіки на наступні три роки

29 липня 2020, 15:02 8
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Документ мають допрацювати у триденний термін
Документ мають допрацювати у триденний термін
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 липня, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, прогноз містить ґрунтовний аналіз економічних проблем попередніх років та очікування на наступні роки.

Починаючи з 2021 року уряд закладає середньорічне зростання ВВП на 4,6% у наступні роки. Мінімальна зарплата на 2021 рік складає 6250 грн у середньому, у 2022 році - 6700 грн, у 2023 - 7200 грн", - підкреслив Шмигаль.

Орієнтовний курс гривні до долара США очікується на рівні 29-29,8 гривні за долар США.

Починаючи з 2021 року в Україні передбачається поступове прискорення економічного зростання та "формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку". Зазначається, що у постпандемічний період цьому мають допомогти реформи, а також держпідтримка бізнесу та виробництв.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що відновлення економіки України розраховано на три роки.

Кабмін розвиток Деніс Шмигаль економіка уряд
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