Ніякої готівки: київський транспорт остаточно переходить на е-квиток
Електронний квиток запровадять вже скоро - з 1 липня
Електронний квиток запровадять вже скоро - з 1 липня
У Києві громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток. Названо дату переходу - 1 липня цього року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал київського метрополітену.
Оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
- KyivSmartCard
- Картою метро (до 31.03.2021)
- Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (у жовтих турнікетах метро) мобільних додатків Google Pay, Apple Pay або KyivSmartСard
- Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)
- Електронний квиток можна придбати в додатку або кіосках.
Нагадаємо, 1 червня в рамках скасування обмежень і переходу до адаптивного карантину почав працювати Центральний залізничний вокзал Києва.
Раніше повідомлялося, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює роботу електричок в 10 областях. Перші поїзди вже почали курсувати по країні.
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