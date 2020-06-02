Ніякої готівки: київський транспорт остаточно переходить на е-квиток

Електронний квиток запровадять вже скоро - з 1 липня

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Електронний квиток запровадять вже скоро - з 1 липня

У Києві громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток. Названо дату переходу - 1 липня цього року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал київського метрополітену.

Оплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

KyivSmartCard

Картою метро (до 31.03.2021)

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (у жовтих турнікетах метро) мобільних додатків Google Pay, Apple Pay або KyivSmartСard

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)

Електронний квиток можна придбати в додатку або кіосках.

Нагадаємо, 1 червня в рамках скасування обмежень і переходу до адаптивного карантину почав працювати Центральний залізничний вокзал Києва.

Раніше повідомлялося, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює роботу електричок в 10 областях. Перші поїзди вже почали курсувати по країні.