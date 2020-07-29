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29 липня 2020, 12:34 7

Венедіктова представила свого першого заступника Говду

29 липня 2020, 12:34 7
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Фото: УНІАН
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила першим заступником генпрокурора колишнього першого заступника прокурора Києва Романа Говда.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Венедіктова привітала Говду з призначенням на посаду.

Впевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", – сказала Венедіктова.

Довідка: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м.Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника Генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурора міста Києва.

30 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.

Нагадаємо, 4 травня Венедіктова призначила виконувачем обов’язків прокурора міста Києва ексзаступника Віктора Шокіна Романа Говду.

Офіс генпрокурора призначення Київ прокуратура Ірина Венедіктова
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