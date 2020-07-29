Венедіктова представила свого першого заступника Говду

За часів Януковича Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії щодо майданівців

За часів Януковича Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії щодо майданівців

Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Венедіктова привітала Говду з призначенням на посаду.

Впевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", – сказала Венедіктова.

Довідка: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м.Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника Генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурора міста Києва.

30 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.

Нагадаємо, 4 травня Венедіктова призначила виконувачем обов’язків прокурора міста Києва ексзаступника Віктора Шокіна Романа Говду.