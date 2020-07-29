Венедіктова представила свого першого заступника Говду
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила першим заступником генпрокурора колишнього першого заступника прокурора Києва Романа Говда.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
Венедіктова привітала Говду з призначенням на посаду.
Впевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", – сказала Венедіктова.
Довідка: Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м.Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника Генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурора міста Києва.
30 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.
Нагадаємо, 4 травня Венедіктова призначила виконувачем обов’язків прокурора міста Києва ексзаступника Віктора Шокіна Романа Говду.