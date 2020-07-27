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Громадяни України будуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами
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27 липня 2020, 15:18 7

Громадяни України будуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами

27 липня 2020, 15:18 7
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Фото з відкритих джерел
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Офіційну електронну адресу введуть для юросіб, фізосіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та інших категорій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифровий трансформації, інформує RegioNews.

Очікується, що проект закону вдосконалить процес реєстрації юридичних осіб та створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Зміни в законодавстві спростять спілкування між громадянами, бізнесом і державою", — йдеться в повідомленні.

Офіційний мейл буде складатися з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (крім доменних імен, що закінчуються на ".ru").

Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з Єдиним державним реєстром для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер картки платників податків.

Така пошта буде реєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань і в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Відповідно до законопроекту, компанії, установи, товариства та фізичні особи-підприємці при реєстрації та реєстрації змін відомостей у Єдиному держреєстрі автоматично отримувати офіційні електронні адреси.

При оформленні паспорта громадянина України вперше, його обмін або за власним бажанням громадянину буде привласнений офіційний адресу.

У Міністерстві підкреслюють, що листи і повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, можна вважати спрямованими і офіційно врученими і не вимагають додаткового документального підтвердження їх напрямки.

Для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується ввести процедуру реєстрації офіційної електронної пошти, яка буде використовуватися в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо.

Раніше Мінцифри заявило, що Е-паспорт можна використовувати під час подорожей по Україні.

Також стало відомо, як буде виглядати електронний паспорт українців.

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