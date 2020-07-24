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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 18:49 3

ЦВК спростила правила визначення виборчої адреси громадян

24 липня 2020, 18:49 3
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Фото: flickr
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Центральна виборча комісія змінила процедуру визначення виборчої адреси для громадян, які хочуть проголосувати не за місцем прописки.

Рішення було прийняте під час сьогоднішнього засідання, передає RegioNews.

Комісія внесла зміни до ряду своїх постанов і виключила вимогу про документальне підтвердження фактичного місця проживання виборця.

Тепер в заяві необхідно буде лише вказати адресу, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Раніше виборцю необхідно було надати відповідні документи.

Нагадаємо, ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах.

ЦВК Місцеві вибори Адреса голосування правила
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