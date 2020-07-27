Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами

Соответствующий законопроект № 3860 зарегистрирован в Верховной Раде

Соответствующий законопроект № 3860 зарегистрирован в Верховной Раде

Фото из открытых источников

Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, информирует RegioNews.

Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством", — говорится в сообщении.

Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru").

Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно Единому государственному реестру, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Согласно законопроекту, компании, учреждения, общества и физические лица-предприниматели при регистрации и регистрации изменений сведений в Едином госреестре автоматически получать официальные электронные адреса.

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

В Министерстве подчеркивают, что письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления.

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

Ранее Минцифры заявило, что Е-паспорт можно использовать во время путешествий по Украине.

Также стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт украицев.