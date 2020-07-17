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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 16:28 3

У Харкові зловмисники продавали іноземцям фальшиві паспорти

17 липня 2020, 16:28 3
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Вони виготовляли документи на забороненому обладнанні
Вони виготовляли документи на забороненому обладнанні
Фото: СБУ
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На Харківщині працівники СБУ викрили злочинну групу, яка незаконно легалізовувала іноземців на території України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканці Харкова виготовляли та продавали фальшиві українські паспорти та офіційні документи представництв іноземних держав.

У ході обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам планують оголосити про підозру, тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, Кернес та його блок "Успішний Харків" лідирують серед уподобань виборців Харківщини

Харьків СБУ злочин паспорт іноземці
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