Е-паспорт можна використовувати під час подорожей по Україні

Влада схвалила постанову, згідно якої цифрові паспорти у застосунку "Дія” стали аналогами паперових документів

Фото: diia.gov.ua

Влада схвалила постанову, згідно якої цифрові паспорти у застосунку "Дія” стали аналогами паперових документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Електронний паспорт в середині країни надає такі ж самі можливості та права як і паперовий паспорт.

"В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція. А також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття”, - йдеться у повідомленні.

По завершенні карантину активно користуватися е-паспортами можна буде під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, під час медичного обслуговування та банківських операцій та під час отримання адміністративних послуг.

Як повідомлялось раніше, мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес".

Нагадаємо, 6 лютого 2020 року додаток державних послуг онлайн "Дія" стало доступним для скачування. У ньому доступні водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.