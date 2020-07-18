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18 липня 2020, 13:14 1

Близько 200 тисяч українців з ОРДЛО вже отримали паспорти РФ - Мінреінтеграції

18 липня 2020, 13:14 1
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Ще 400 тисяч жителів окупованих районів виїхали на територію України
Ще 400 тисяч жителів окупованих районів виїхали на територію України
Фото: з відкритих джерел
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Мінреінтеграції має інформацію про те, що близько 200 тисяч осіб з окупованих бойовиками територій Донецької та Луганської областей отримали паспорти Російської Федерації.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була – це десь 200 тисяч, з тих джерел, які ми володіємо, це отримані паспорти", - сказала вона.

У той же час, вона зазначила, що тільки з території окупованих районів Луганської області в Україну виїхало близько 400 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики не випускають абітурієнтів з Донбасу для вступу в українські ВНЗ.

ОРДЛО паспорт українці бойовики РФ
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