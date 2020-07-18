Близько 200 тисяч українців з ОРДЛО вже отримали паспорти РФ - Мінреінтеграції
Ще 400 тисяч жителів окупованих районів виїхали на територію України
Ще 400 тисяч жителів окупованих районів виїхали на територію України
Мінреінтеграції має інформацію про те, що близько 200 тисяч осіб з окупованих бойовиками територій Донецької та Луганської областей отримали паспорти Російської Федерації.
Як передає RegioNews, про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.
За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була – це десь 200 тисяч, з тих джерел, які ми володіємо, це отримані паспорти", - сказала вона.
У той же час, вона зазначила, що тільки з території окупованих районів Луганської області в Україну виїхало близько 400 тисяч чоловік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики не випускають абітурієнтів з Донбасу для вступу в українські ВНЗ.
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