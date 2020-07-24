У ДСНС повідомляють про чергову пожежу в Луганській області

Це вже третя за місяць пожежа в області

Це вже третя за місяць пожежа в області

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, осередок вогню знаходиться поблизу населеного пункту Трьохізбенка.

До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки, з них від ДСНС вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Згодом стало відомо, що станом на 16:00 загорання вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.