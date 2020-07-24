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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 16:34 4

У ДСНС повідомляють про чергову пожежу в Луганській області

24 липня 2020, 16:34 4
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Це вже третя за місяць пожежа в області
Це вже третя за місяць пожежа в області
Фото: ДСНС
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У Новоайдарівському районі Луганської області знову почалася пожежа, зокрема, сталося загоряння трав'яного настилу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, осередок вогню знаходиться поблизу населеного пункту Трьохізбенка.

До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки, з них від ДСНС вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Згодом стало відомо, що станом на 16:00 загорання вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.

пожежа рятувальники ДСНС Луганська область
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