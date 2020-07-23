ДСНС заявляє про ліквідацію пожежі у Луганській області
Займання сталося у середу через обстріл бойовиків
Займання сталося у середу через обстріл бойовиків
У Луганській області рятувальники та пожежні ліквідували лісову пожежу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа виникла напередодні через обстріл бойовиків, її було повністю ліквідовано сьогодні в обід.
Ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Зараз в потенційно небезпечних місцях чергують співробітники ДСНС, залучено 32 особи та дев'ять одиниць техніки.
Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.
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