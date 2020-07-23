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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 16:33 4

ДСНС заявляє про ліквідацію пожежі у Луганській області

23 липня 2020, 16:33 4
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Займання сталося у середу через обстріл бойовиків
Займання сталося у середу через обстріл бойовиків
Фото: ДСНС
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У Луганській області рятувальники та пожежні ліквідували лісову пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа виникла напередодні через обстріл бойовиків, її було повністю ліквідовано сьогодні в обід.

Ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зараз в потенційно небезпечних місцях чергують співробітники ДСНС, залучено 32 особи та дев'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.

обстріл пожежа рятувальники ДСНС Луганська область
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