ДСНС заявляє про ліквідацію пожежі у Луганській області

Займання сталося у середу через обстріл бойовиків

Займання сталося у середу через обстріл бойовиків

Фото: ДСНС

У Луганській області рятувальники та пожежні ліквідували лісову пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа виникла напередодні через обстріл бойовиків, її було повністю ліквідовано сьогодні в обід.

Ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зараз в потенційно небезпечних місцях чергують співробітники ДСНС, залучено 32 особи та дев'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.