В ГСЧС сообщают об очередном пожаре в Луганской области

Это уже третий за месяц пожар в области

Это уже третий за месяц пожар в области

Фото: ГСЧС

В Новоайдаровском районе Луганской области снова начался пожар, в частности, произошло возгорание травяного настила.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, очаг огня находится вблизи населенного пункта Трехизбенка.

К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 16:00 часов возгорание удалось локализовать.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.