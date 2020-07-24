В ГСЧС сообщают об очередном пожаре в Луганской области
Это уже третий за месяц пожар в области
Это уже третий за месяц пожар в области
В Новоайдаровском районе Луганской области снова начался пожар, в частности, произошло возгорание травяного настила.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным спасателей, очаг огня находится вблизи населенного пункта Трехизбенка.
К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.
Впоследствии стало известно, что по состоянию на 16:00 часов возгорание удалось локализовать.
Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
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