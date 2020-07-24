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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 16:34 3

В ГСЧС сообщают об очередном пожаре в Луганской области

24 июля 2020, 16:34 3
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Это уже третий за месяц пожар в области
Это уже третий за месяц пожар в области
Фото: ГСЧС
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В Новоайдаровском районе Луганской области снова начался пожар, в частности, произошло возгорание травяного настила.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, очаг огня находится вблизи населенного пункта Трехизбенка.

К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 16:00 часов возгорание удалось локализовать.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

пожар спасатели ГСЧС Луганская область
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