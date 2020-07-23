ГСЧС заявляет о ликвидации пожара в Луганской области
Возгорание произошло в среду из-за обстрела боевиков
Возгорание произошло в среду из-за обстрела боевиков
В Луганской области спасатели и пожарные ликвидировали лесной пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар возник накануне из-за обстрела боевиков, он был полностью ликвидирован сегодня в обед.
Ликвидирован пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.
Сейчас в потенциально опасных местах дежурят сотрудники ГСЧС, привлечено 32 человека и девять единиц техники.
Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Зеленский отправился в рабочую поездку на Донбасс с президентом ШвейцарииВсе новости »
23 июля 2020, 12:24На Луганщине продолжают тушить лесной пожар, вызванный обстрелом
23 июля 2020, 10:19Сводка ООС: на Донбассе шесть обстрелов и двое раненых
22 июля 2020, 17:58
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки