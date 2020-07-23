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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 16:33 2

ГСЧС заявляет о ликвидации пожара в Луганской области

23 июля 2020, 16:33 2
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Возгорание произошло в среду из-за обстрела боевиков
Возгорание произошло в среду из-за обстрела боевиков
Фото: ГСЧС
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В Луганской области спасатели и пожарные ликвидировали лесной пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар возник накануне из-за обстрела боевиков, он был полностью ликвидирован сегодня в обед.

Ликвидирован пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Сейчас в потенциально опасных местах дежурят сотрудники ГСЧС, привлечено 32 человека и девять единиц техники.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

обстрел пожар спасатели ГСЧС Луганская область
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