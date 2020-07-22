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Зведення ООС: на Донбасі шість обстрілів і двоє поранених
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22 липня 2020, 17:58 4

Зведення ООС: на Донбасі шість обстрілів і двоє поранених

22 липня 2020, 17:58 4
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Фото: Штаб ООС
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22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська. З гранатометів та кулеметів обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського.

Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано допомогу лікарів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Донбас ООС РФ зброя обстріли поранення Донецька область Луганська область
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