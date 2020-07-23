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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 12:24 7

Зеленський вирушив у робочу поїздку на Донбас із президентом Швейцарії

23 липня 2020, 12:24 7
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Вони зустрінуться з представниками місії ОБСЄ
Вони зустрінуться з представниками місії ОБСЄ
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський спільно із президентом Швейцарії Симонеттою Соммаруга вирушив із робочою поїздкою до Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє просслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга перебуває в Україні з державним візитом.

Вони зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти обох країн вивчать гуманітарну ситуацію в області, а також ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, у Зеленського порахували, скільки обіцянок він виконав за рік президентства

Володимир Зеленський президент Донецька область Луганська область візит
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