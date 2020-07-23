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23 липня 2020, 10:19 4

На Луганщині продовжують гасити лісову пожежу, викликану обстрілом

23 липня 2020, 10:19 4
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Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини
Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини
Фото: ДСНС
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У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла напередодні в результаті обстрілу бойовиків. Загрози населеним пунктам немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7:00 23 липня спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 252 людини і 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 чоловік та 41 одиниця техніки.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.

ліс пожежа Луганщина рятувальники ДСНС Луганська область
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