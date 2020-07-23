На Луганщині продовжують гасити лісову пожежу, викликану обстрілом
Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини
Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини
У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла напередодні в результаті обстрілу бойовиків. Загрози населеним пунктам немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
За станом на 7:00 23 липня спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучено 252 людини і 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 чоловік та 41 одиниця техніки.
Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.
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