На Луганщині продовжують гасити лісову пожежу, викликану обстрілом

Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини

Ще спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини

Фото: ДСНС

У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла напередодні в результаті обстрілу бойовиків. Загрози населеним пунктам немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7:00 23 липня спостерігається тління окремих вогнищ сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 252 людини і 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 чоловік та 41 одиниця техніки.

Нагадаємо, 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскино Новоайдарського району на території Трьохізбенський лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.