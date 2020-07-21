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21 липня 2020, 14:11 1

У "Слузі народу" назвали дату наступної позачергової сесії Верховної Ради

21 липня 2020, 14:11 1
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Наступна позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 24 серпня
Наступна позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 24 серпня
Фото з відкритих джерел
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Раніше за цю дату депутати можуть зібратися лише у випадку якоїсь надзвичайної події

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Regionews з посиланням ZIK.

Депутат зазначив, що парламентарі можуть зібратися на День Незалежності, коли всі українці будуть відпочивати. Проте, Арахамія заявив, що між сьогоднішнім і серпневим засіданням навряд чи відбудеться позачергове засідання, адже буде важко зібрати достатню кількість людей у залі.

Незважаючи на слова Дмитра Разумкова про те, що ВР може зібратися на два-три позачергові засідання у липні-серпні, за словами Арахамії, парламентарі можуть зібратися на позачергову сесію між 21 липня та 24 серпня лише у випадку якоїсь термінової події.

Нагадаємо, вчора Дмитро Разумков оцінив роботу парламенту за рік "на четвірку".

Верховна Рада парламент Давид Арахамія засідання нардепи
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