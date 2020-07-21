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21 липня 2020, 14:35 3

Верховна Рада ухвалила закон про "зелену" енергетику

21 липня 2020, 14:35 3
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Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів
Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому урядовий законопроект №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Про це пише Regionews з посиланням на УНН.

В нас вчора було засідання комітету, де ми оперативно опрацювали більш ніж 1 200 правок і для того, щоб уникнути різних неузгодженостей в різних статтях закону, сьогодні ми провели ще один комітет, де технічно узгодили положення різних статей", - сказав під час обговорення голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Зазначається, що метою законопроекту є прискорення переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, шляхом проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, збалансування кошторису ДП "Гарантований покупець" та з метою вирішення нагальних викликів галузі.

Нагадаємо, сьогодні у "Слузі народу" назвали дату наступної позачергової сесії Верховної Ради.

закон тарифи Верховна Рада голосування Андрій Герус енергетика
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