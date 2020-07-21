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21 липня 2020, 15:53 3

Силовики та податківці обшукують об`єкти "Укрзалізниці"

21 липня 2020, 15:53 3
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Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків
Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків
Фото: Укрзалізниця
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Служба безпеки України та Державна фіскальна служба прийшли з обшуками на об’єкти "Укрзалізниці".

Про це повідомила прес-служба компанії "Укрзалізниця", пише RegioNews.

Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Також на сайті компанії заявили, що Укрзалізниця готова надати усю необхідну інформацію.

Нагадаємо, у червні правоохоронці розкрили схему в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн.

Укрзализныця СБУ ДФС податки обшуки
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