Силовики та податківці обшукують об`єкти "Укрзалізниці"
Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків
Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків
Служба безпеки України та Державна фіскальна служба прийшли з обшуками на об’єкти "Укрзалізниці".
Про це повідомила прес-служба компанії "Укрзалізниця", пише RegioNews.
Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.
Також на сайті компанії заявили, що Укрзалізниця готова надати усю необхідну інформацію.
Нагадаємо, у червні правоохоронці розкрили схему в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн.
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