Силовики и налоговики обыскивают объекты "Укрзализныци"
Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов
Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов
Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба пришли с обысками на объекты "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрзализныця", пишет RegioNews.
Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци", – говорится в сообщении.
Также на сайте компании заявили, что "Укрзализныця" готова предоставить всю необходимую информацию.
Напомним, в июне правоохранители раскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.
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