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21 июля 2020, 15:53 2

Силовики и налоговики обыскивают объекты "Укрзализныци"

21 июля 2020, 15:53 2
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Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов
Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов
Фото: Укрзализныця
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Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба пришли с обысками на объекты "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрзализныця", пишет RegioNews.

Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Также на сайте компании заявили, что "Укрзализныця" готова предоставить всю необходимую информацию.

Напомним, в июне правоохранители раскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.

Укрзализныця СБУ ГФС налоги обыски
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