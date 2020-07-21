Силовики и налоговики обыскивают объекты "Укрзализныци"

Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов

Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов

Фото: Укрзализныця

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба пришли с обысками на объекты "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрзализныця", пишет RegioNews. Осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци", – говорится в сообщении. Также на сайте компании заявили, что "Укрзализныця" готова предоставить всю необходимую информацию. Напомним, в июне правоохранители раскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.

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