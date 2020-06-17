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17 червня 2020, 11:58 14

Правоохоронці розкрили схему в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн

17 червня 2020, 11:58 14
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Використання неякісної продукції створило б загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень
Використання неякісної продукції створило б загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень
Фото: СБУ
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Оперативники СБУ встановили, що оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу "Укрзалізниці". Вони налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що неякісні запчастини були із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

За висновками експертів, експлуатація такого обладнання призвела б до системного виходу з ладу поїздів, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.

Відомо, що зловмисники встигли поставити "Укрзалізниці" неякісної продукції на понад 100 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці проводять у 5 регіонах України санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" в рамках розслідування фактів зловживань службових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила мільйонні зловживання на "Львівській залізниці".

кримінал СБУ Укрзализныця гроші поліція
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