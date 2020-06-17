Правоохоронці розкрили схему в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн
Оперативники СБУ встановили, що оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу "Укрзалізниці". Вони налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості.
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що неякісні запчастини були із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.
За висновками експертів, експлуатація такого обладнання призвела б до системного виходу з ладу поїздів, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.
Відомо, що зловмисники встигли поставити "Укрзалізниці" неякісної продукції на понад 100 мільйонів гривень.
Наразі правоохоронці проводять у 5 регіонах України санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" в рамках розслідування фактів зловживань службових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".
Раніше повідомлялось, що СБУ викрила мільйонні зловживання на "Львівській залізниці".