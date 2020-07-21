"Луцький терорист" вимагає, щоб до нього приїхали журналісти
Одна з жінок, яка перебуває в захопленому автобусі у Луцьку, зателефонувала синові і передала вимогу терориста зробити все, щоб на місце події приїхала якомога більша кількість ЗМІ та журналістів.
Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, передає RegioNews.
Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - сказала жінка.
У записі розмови, яку опублікувало видання, вона боїться штурму поліцією і каже фрази: "Ми передамо вимоги ..." і "Поліція може вбити всіх ...".
У себе в Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов повідомив, що "Луцький терорист" йому дзвонив і вимагав, щоб до нього приїхало якомога більше журналістів.
Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали. Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі ", - зазначив Бутусов.
За даними СБУ, в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб.
За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає", - повідомили у спецсліжбі.
Як пише місцеве видання "Перший", чоловік, який взяв у заручники автобус, заявив, що у салоні є вагітні жінки та діти.
За даними видання, він погрожував підірвати автобус, якщо поліція спробує його штурмувати.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.