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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 13:37 11

"Луцький терорист" вимагає, щоб до нього приїхали журналісти

21 липня 2020, 13:37 11
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У салоні є вагітні жінки та діти
У салоні є вагітні жінки та діти
Фото: Facebook
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Одна з жінок, яка перебуває в захопленому автобусі у Луцьку, зателефонувала синові і передала вимогу терориста зробити все, щоб на місце події приїхала якомога більша кількість ЗМІ та журналістів.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - сказала жінка.

У записі розмови, яку опублікувало видання, вона боїться штурму поліцією і каже фрази: "Ми передамо вимоги ..." і "Поліція може вбити всіх ...".

У себе в Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов повідомив, що "Луцький терорист" йому дзвонив і вимагав, щоб до нього приїхало якомога більше журналістів.

Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали. Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі ", - зазначив Бутусов.

За даними СБУ, в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб.

За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає", - повідомили у спецсліжбі.

Як пише місцеве видання "Перший", чоловік, який взяв у заручники автобус, заявив, що у салоні є вагітні жінки та діти.

За даними видання, він погрожував підірвати автобус, якщо поліція спробує його штурмувати.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

СБУ захват автобус МВС Луцьк терорист
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