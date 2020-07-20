В Одеському аеропорту будуть робити тести на COVID-19

Це дозволить не проходити самоізоляцію пасажирам із країн "червоної" зони

Це дозволить не проходити самоізоляцію пасажирам із країн "червоної" зони

Фото: flickr

21 липня в аеропорту Одеси почне роботу пункт для забору аналізів та проведення ПЛР-тестування пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, передає RegioNews.

Відомо, що збір аналізів розташують в медпункті аеропорту, який буде діяти під час виконання міжнародних рейсів, а також рейсів із аеропорту "Бориспіль"

Дана послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн "червоної" зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України", - повідомляє пресслужба аеропорту.

Якщо у мандрівника не буде підтверджена наявність вірусу, він зможе через 24-48 робочих годин завершити самоізоляцію. Це відбувається наступним чином:

- лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України упродовж 24-48 робочих годин після забору аналізів;

- дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома", який повідомляє пасажиру про можливість припинення самоізоляції.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що ПЛР-тести робитимуть в аеропортах Києва та Львова.