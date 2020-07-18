У МОЗ ініціювали кадрові зміни на Львівщині

У міністерстві незадоволені ситуацією з медициною у області

У міністерстві незадоволені ситуацією з медициною у області

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я ініціювало кадрові зміни у керівництві Львівської ОДА через незадовільну ситуацію в медичній галузі області.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Максим Степанов під час брифінгу.

Відповідне рішення було прийнято після звіту робочої групи міністерства, яка була з перевіркою у Львівській області на початку липня.

Як зазначив Степанов, після свого візиту на Львівщину він дав місяць на усунення проблемних питань.

Багато чого просто не було виправлено, не звернули уваги на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання про звільнення тих чи інших людей керівництвом Львівської ОДА", - додав міністр.

Нагадаємо, у МОЗ очікують другу хвилю коронавіруса в листопаді.