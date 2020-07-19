ГСЧС предупредила о подъеме воды в реках на западе Украины

В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение на 19-21 июля

В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение на 19-21 июля

На Буковине, Прикарпатье и Львовщине ожидаются сильные осадки и подъем воды в реках.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Повышение уровня воды ожидается в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано - Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 8:00 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без остальных негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - предупредили спасатели.

20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 19 июля, без негативных последствий.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что в ближайшие дни останутся затопленными некоторые сельхозугодья в бассейне Припяти (Волынская область).

19-20 июля на р Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области", - говорится в сообщении.

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