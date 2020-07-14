Шмигаль розповів, як проходить процес ліквідації наслідків повеней

Тривають відновлювальні роботи пошкоджених об’єктів інфраструктури

Тривають відновлювальні роботи пошкоджених об’єктів інфраструктури

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд тримає на контролі ситуацію в західних областях України.

Про це глава Уряду повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, на ліквідацію наслідків паводків Кабінет міністрів передбачив 2,7 млрд грн.

Важливо, щоб постраждалі від повеней населені пункти якнайшвидше повернулися до звичного життя, а люди — отримали допомогу", - написав він.

Прем'єр додав, що грошові виплати постраждалим вже почали здійснюватися, і закликав голів ОДА пришвидшити цей процес.

Він також уточнив, що найбільших руйнувань від повеней зазнала Івано-Франківська область, тут вже відновлено 77 км зруйнованих автодоріг та 51 міст.

На Закарпатті сили батальйону "Тиса" та підрозділів ДСНС продовжують розчищати дворогосподарства, русла річок та укріплюють їх береги. У Чернівецькій області виконано ремонтних робіт на 1,7 млн грн. Забезпечений проїзд на всіх ділянках доріг, крім мосту через річку Прут", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що підтоплених населених пунктів станом на сьогодні немає.

Нагадаємо, у Харківській області випала рекордна кількість опадів за весь період спостережень.