18:59  14 липня
Нардеп Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин
19:28  14 липня
США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом
17:54  14 липня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 18:20 9

Шмигаль розповів, як проходить процес ліквідації наслідків повеней

14 липня 2020, 18:20 9
Читайте также на русском языке
Тривають відновлювальні роботи пошкоджених об’єктів інфраструктури
Тривають відновлювальні роботи пошкоджених об’єктів інфраструктури
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд тримає на контролі ситуацію в західних областях України.

Про це глава Уряду повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, на ліквідацію наслідків паводків Кабінет міністрів передбачив 2,7 млрд грн.

Важливо, щоб постраждалі від повеней населені пункти якнайшвидше повернулися до звичного життя, а люди — отримали допомогу", - написав він.

Прем'єр додав, що грошові виплати постраждалим вже почали здійснюватися, і закликав голів ОДА пришвидшити цей процес.

Він також уточнив, що найбільших руйнувань від повеней зазнала Івано-Франківська область, тут вже відновлено 77 км зруйнованих автодоріг та 51 міст.

На Закарпатті сили батальйону "Тиса" та підрозділів ДСНС продовжують розчищати дворогосподарства, русла річок та укріплюють їх береги. У Чернівецькій області виконано ремонтних робіт на 1,7 млн грн. Забезпечений проїзд на всіх ділянках доріг, крім мосту через річку Прут", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що підтоплених населених пунктів станом на сьогодні немає.

Нагадаємо, у Харківській області випала рекордна кількість опадів за весь період спостережень.

Івано-Франківськ ДСНС Деніс Шмигаль Стихія Повінь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри
14 липня 2020, 16:03
Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК
14 липня 2020, 15:02
На Одещині горить сміттєзвалище: вогонь охопив 2 гектари
14 липня 2020, 14:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Мер Кропивницького Андрій Райкович про нову політсилу: Кличко дав нам сигнал
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »