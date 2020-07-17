Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок

Уряд планує запровадити комплексні рішення задля вирішення цієї проблеми

Уряд планує запровадити комплексні рішення задля вирішення цієї проблеми

Фото: Кабмін

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Відбулася селекторна нарада з питань врегулювання проблемних питань, пов’язаних із запобіганням потрапляння твердих побутових відходів у річку Тиса та інші водні об’єкти, у національному і транскордонному аспектах", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на гірських територіях західних областей ця проблема проявляється особливо гостро, і за 30 років не було створено ані концепції, ані стратегії з утилізації твердих побутових відходів.

Проблема стосується всієї України, і ми маємо почати напрацьовувати кроки для вирішення цієї проблеми на рівні всієї держави, а західні області нехай стануть для нас першим кроком. Треба зробити все, щоб побутові відходи зі стихійних звалищ не потрапляли у водні об’єкти", - уточнив Шмигаль.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський повідомив, що масштабне забруднення річок викликані тим, що віддалені та гірські регіони не мають системи збирання та вивезення відходів, і там масово утворюються стихійні звалища

Шмигаль видав розпорядження головам ОДА упродовж тижня надати пропозиції, які дозволять максимально швидко опанувати ситуацію зі стихійними сміттєзвалищами.

Уряд також планує внести змін до законодавства і збільшити штрафи за засмічення та забруднення річок та прибережних смуг.

Нагадаємо, Угорщина поскаржилася Зеленському на забруднення сміттям карпатських річок.