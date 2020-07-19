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19 липня 2020, 11:20 3

В Офісі президента розповіли про плани святкування Дня незалежності

19 липня 2020, 11:20 3
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Також стало відомо про заходи до Дня пам'яті захисників України
Також стало відомо про заходи до Дня пам'яті захисників України
Фото: Новое время
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В рамках святкування Дня незалежності України 24 серпня може відбутися Хода ветеранів. Дана акція розглядається як неполітична.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента за підсумками засідання Консультативної ради у справах ветеранів, пише Regionews.

На засіданні Консультаційної ради при президентові України підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня незалежності Ходи ветеранів.

Це буде неполітична і об'єднавча акція, яка продемонструє силу і єдність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо про заходи до Дня пам'яті захисників України, який відзначатиметься 29 серпня.

Зокрема, в цей день планується провести хвилину мовчання, а біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві відбудеться панахида у пам'ять про загиблих захисників. Подібні заходи пройдуть і в інших містах країни.

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День незалежності 24 серпня свято ветерани Україна
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