В Офісі президента розповіли про плани святкування Дня незалежності
В рамках святкування Дня незалежності України 24 серпня може відбутися Хода ветеранів. Дана акція розглядається як неполітична.
Про це йдеться у повідомленні Офісу президента за підсумками засідання Консультативної ради у справах ветеранів, пише Regionews.
На засіданні Консультаційної ради при президентові України підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня незалежності Ходи ветеранів.
Це буде неполітична і об'єднавча акція, яка продемонструє силу і єдність", - йдеться в повідомленні.
Крім того, стало відомо про заходи до Дня пам'яті захисників України, який відзначатиметься 29 серпня.
Зокрема, в цей день планується провести хвилину мовчання, а біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві відбудеться панахида у пам'ять про загиблих захисників. Подібні заходи пройдуть і в інших містах країни.
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