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19 липня 2020, 10:35 3

В курортному селі на Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19

19 липня 2020, 10:35 3
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Захворів персонал одного з місцевих кафе
Захворів персонал одного з місцевих кафе
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В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблевської ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання НикВести.

Як повідомила головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, в даний момент в лікувальному закладі знаходиться 4 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Один з них вранці, 18 липня, був переведений в реанімацію.

Там (в Рибаківці, - прим.) позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, її закривати треба було ще 4 дні тому. В Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був, - сказала Світлана Федорова.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували ще 731 випадок COVID-19.

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