Міністр охорони здоров'я Степанов проінспектував медичні заклади Житомира

Він пообіцяв виділити для області додаткове фінансування

Він пообіцяв виділити для області додаткове фінансування

Фото: zhitomir.info

17 липня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в рамках робочої поїздки до Житомирської області ознайомився з роботою медичних закладів міста та області.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info, передає RegioNews.

Зокрема, міністр побував у Обласному перинатальному центрі та в Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні.

Він також оглянув Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у місті Коростишів.

Під час інспекції медичних закладів Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про дофінансування медичних закладів у рамках антикризисного пакету законопроєктів.

Також ми прийняли рішення про підвищення заробітної плати медичним працівникам. Робота медиків є однією з найважчих у світі, тому ми повинні всебічно підтримувати та розвивати цю сферу”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ назвали головні умови роботи шкіл з нового навчального року.