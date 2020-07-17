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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 17:45 6

Міністр охорони здоров'я Степанов проінспектував медичні заклади Житомира

17 липня 2020, 17:45 6
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Він пообіцяв виділити для області додаткове фінансування
Фото: zhitomir.info
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17 липня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в рамках робочої поїздки до Житомирської області ознайомився з роботою медичних закладів міста та області.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info, передає RegioNews.

Зокрема, міністр побував у Обласному перинатальному центрі та в Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні.

Він також оглянув Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у місті Коростишів.

Під час інспекції медичних закладів Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про дофінансування медичних закладів у рамках антикризисного пакету законопроєктів.

Також ми прийняли рішення про підвищення заробітної плати медичним працівникам. Робота медиків є однією з найважчих у світі, тому ми повинні всебічно підтримувати та розвивати цю сферу”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ назвали головні умови роботи шкіл з нового навчального року.

міністр медицина МОЗ Житомирська область Максим Степанов
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