У МОЗ розповіли, коли ЄС відкриє кордони для українців

Країна повинна відповідати ряду критеріїв

Країна повинна відповідати ряду критеріїв

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головну умову відкриття кордонів ЄС для українських туристів. На даний момент динаміка захворюваності коронавірусом в Україні за останні два тижні перевищує ті норми, які прийняті в Європі.