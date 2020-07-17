У МОЗ розповіли, коли ЄС відкриє кордони для українців
Країна повинна відповідати ряду критеріїв
Країна повинна відповідати ряду критеріїв
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головну умову відкриття кордонів ЄС для українських туристів. На даний момент динаміка захворюваності коронавірусом в Україні за останні два тижні перевищує ті норми, які прийняті в Європі.
Як передає RegioNews, міністр розповів про це в інтерв'ю РБК-Україна.
Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих", - уточнив він.
На даний момент, критерії ЄС такі:
- число нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
- стабільний або спадаючий тренд нових випадків;
- загальна ситуація з боротьбою проти коронавіруса з урахуванням рівня тестування, спостереження.
Нагадаємо, Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони.
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