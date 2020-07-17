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17 липня 2020, 10:59 2

У МОЗ розповіли, коли ЄС відкриє кордони для українців

17 липня 2020, 10:59 2
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Країна повинна відповідати ряду критеріїв
Країна повинна відповідати ряду критеріїв
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головну умову відкриття кордонів ЄС для українських туристів. На даний момент динаміка захворюваності коронавірусом в Україні за останні два тижні перевищує ті норми, які прийняті в Європі.

Як передає RegioNews, міністр розповів про це в інтерв'ю РБК-Україна.

Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих", - уточнив він.

На даний момент, критерії ЄС такі:

  • число нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
  • стабільний або спадаючий тренд нових випадків;
  • загальна ситуація з боротьбою проти коронавіруса з урахуванням рівня тестування, спостереження.

Нагадаємо, Кабмін змінив критерії для країн "червоної" зони.

МОЗ карантин коронавірус ЄС кордон Максим Степанов
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