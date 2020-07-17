Министр здравоохранения Степанов проинспектировал медицинские учреждения Житомира
17 июля Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в рамках рабочей поездки в Житомирскую область ознакомился с работой медицинских учреждений города и области.
Об этом сообщает местное издание Житомир.info, передает RegioNews.
В частности, министр побывал в Областном перинатальном центре и в Житомирской областной детской клинической больнице.
Он также осмотрел Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в городе Коростышев.
Во время инспекции медицинских учреждений Степанов заявил, что Министерство здравоохранения приняло решение о дофинансировании медицинских учреждений в рамках антикризисного пакета законопроектов.
Также мы приняли решение о повышении заработной платы медицинским работникам. Работа медиков является одной из самых тяжелых в мире, поэтому мы должны всесторонне поддерживать и развивать эту сферу", - сказал Степанов.
Напомним, в Минздраве назвали главные условия работы школ с нового учебного года.