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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 17:45 4

Министр здравоохранения Степанов проинспектировал медицинские учреждения Житомира

17 июля 2020, 17:45 4
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Он пообещал выделить для области дополнительное финансирование
Он пообещал выделить для области дополнительное финансирование
Фото: zhitomir.info
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17 июля Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в рамках рабочей поездки в Житомирскую область ознакомился с работой медицинских учреждений города и области.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info, передает RegioNews.

В частности, министр побывал в Областном перинатальном центре и в Житомирской областной детской клинической больнице.

Он также осмотрел Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в городе Коростышев.

Во время инспекции медицинских учреждений Степанов заявил, что Министерство здравоохранения приняло решение о дофинансировании медицинских учреждений в рамках антикризисного пакета законопроектов.

Также мы приняли решение о повышении заработной платы медицинским работникам. Работа медиков является одной из самых тяжелых в мире, поэтому мы должны всесторонне поддерживать и развивать эту сферу", - сказал Степанов.

Напомним, в Минздраве назвали главные условия работы школ с нового учебного года.

министр медицина Минздрав Житомирская область Максим Степанов
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