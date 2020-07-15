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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 10:30 6

У МОЗ назвали головні умови роботи шкіл з нового навчального року

15 липня 2020, 10:30 6
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До шкіл не пускатимуть учнів та вчителів з підвищеною температурою
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров’я працює над розробкою правил навчання у школах з 1 вересня в умовах карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Діти і їхні батьки будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики.

Буде обов’язковим вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей", — сказав він.

За його словами, при температурі 37.2 і вище, ні працівники, ні діти, не будуть допускатися до навчання.

Степанов додав, що правила ще розробляються, їх планують наступного тижня подати на затвердження в Кабмін.

Я маю надію, що на наступному тижні всі ці правила вже будуть нами розроблені, і ми будемо подавати їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти", - уточнив міністр.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків.

коронавірус МОЗ школи брифінг Максим Степанов правила
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