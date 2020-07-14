У Києві невідомі залили озеро мазутом

Наразі встановлюються всі обставини злочину

Наразі встановлюються всі обставини злочину

Фото: Facebook

14 липня до комунальної аварійно-рятувальної служби надійшла інформація від КП "Плесо" про забруднення невідомою речовиною озера Опечень.

Про це у Facebook повідомила Київська служба порятунку, передає RegioNews.

На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом", - йдеться в повідомленні.

Для очищення озера від забруднення рятувальники засипали паливно-мастильну пляму спеціальним сорбентом.

Нагадаємо, в морському порту Миколаєва стався витік рослинної олії в море.