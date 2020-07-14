У Києві невідомі залили озеро мазутом
Наразі встановлюються всі обставини злочину
Наразі встановлюються всі обставини злочину
14 липня до комунальної аварійно-рятувальної служби надійшла інформація від КП "Плесо" про забруднення невідомою речовиною озера Опечень.
Про це у Facebook повідомила Київська служба порятунку, передає RegioNews.
На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом", - йдеться в повідомленні.
Для очищення озера від забруднення рятувальники засипали паливно-мастильну пляму спеціальним сорбентом.
Нагадаємо, в морському порту Миколаєва стався витік рослинної олії в море.
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