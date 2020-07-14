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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 18:00 12

У Києві невідомі залили озеро мазутом

14 липня 2020, 18:00 12
Читайте также на русском языке
Наразі встановлюються всі обставини злочину
Наразі встановлюються всі обставини злочину
Фото: Facebook
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14 липня до комунальної аварійно-рятувальної служби надійшла інформація від КП "Плесо" про забруднення невідомою речовиною озера Опечень.

Про це у Facebook повідомила Київська служба порятунку, передає RegioNews.

На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом", - йдеться в повідомленні.

Для очищення озера від забруднення рятувальники засипали паливно-мастильну пляму спеціальним сорбентом.

Нагадаємо, в морському порту Миколаєва стався витік рослинної олії в море.

Київ екологія комунальники КМДА Озеро
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