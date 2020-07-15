В Одесі викрили шахраїв: обманним шляхом отримували доступ до чужих банківських карток

Шахраї відкрили call-центр в центрі міста і набрали 40 чоловік персоналу

Шахраї відкрили call-центр в центрі міста і набрали 40 чоловік персоналу

Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали групу шахраїв, які отримували під виглядом співробітників банківських установ доступ до банківських картках і знімали з них гроші.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що зловмисники здійснювали смс-розсилку у вигляді спам і телефонні дзвінки потенційним потерпілим, представляючись при цьому співробітниками служби безпеки різних банківських установ.

Увійшовши в довіру, шахраї отримували дані з банківських карток: номер і термін дії картки, CVV-код, ПІН-код. Після цього вони просто виводили всі гроші з карток жертв. Сума заподіяної потерпілим шкоди становить близько пів мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування сall-центру і вилучили комп'ютери, гарнітуру, мобільні телефони, чорнові записи, SIM-карти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали гроші через криптовалюту.