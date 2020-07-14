Голова Одеської ОДА просить Кабмін дозволити роботу розважальних закладів після 23.00

Голова ОДА вважає, що при дотриманні санітарних норм заклади можуть працювати в нічний час

Голова ОДА вважає, що при дотриманні санітарних норм заклади можуть працювати в нічний час

Про це голова Одеської ОДА написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Нововведення Кабінету Міністрів щодо обмежень роботи закладів у нічний час підприємці вважають вбивчим для бізнесу, особливо в період короткого курортного сезону. .. Але до завершення високого курортного сезону залишилося 6 тижнів", - констатував Куций.

Очільник області також наголосив, що крім відпочинку, організація літнього дозвілля — це також робочі місця для тисяч мешканців Одещини.

Я наголосив на важливості роботи в рамках закону та рекомендацій МОЗ. Вважаю, що при дотриманні санітарних норм, заклади повинні мати можливість працювати у нічний час… Разом з підприємцями передамо звернення до Кабміну та Офісу президента щодо скасування обмеження в роботі після 23:00. Сподіваюся на підтримку керівництва держави", - написав голова ОДА.

На зустрічі також був присутній головний санітарний лікар Одещини, представник Держпродспоживслужби та керівництво Національної поліції області, які погодилися з головою ОДА та підприємцями.

Щойно зустрівся з головними рестораторами та власниками нічних клубів Одещини. Вони звернулися до нас по допомогу та... Опубліковано Максимом Куцим Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, Херсонська ОДА просить владу дозволити роботу клубів і ресторанів вночі.