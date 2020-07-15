В Україні різко виріс добовий показник інфікування коронавірусом

За минулу добу захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, одужали - 977 осіб

За минулу добу захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, одужали - 977 осіб

pixabay.com

За весь час пандемії в Україні захворіло 55 607 осіб, із них одужали 28 131, летальних випадків - 1427.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Були госпіталізовані 224 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 171, Харківській - 64, Закарпатській - 57 і в місті Києві - 147.

Жодного нового зараженого за добу не зафіксували в Кіровоградській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2194 випадки;

Волинська область — 3117 випадків;

Дніпропетровська область — 1155 випадків;

Донецька область — 767 випадків;

Житомирська область — 1550 випадків;

Закарпатська область — 4112 випадків;

Запорізька область — 631 випадок;

Івано-Франківська область — 3178 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6497 випадків;

Київська область — 3128 випадків;

Львівська область — 7425 випадків;

Луганська область — 97 випадків;

Миколаївська область — 494 випадки;

Одеська область — 2314 випадків;

Полтавська область — 337 випадків;

Рівненська область — 4782 випадки;

Сумська область — 346 випадків;

Тернопільська область — 2292 випадки;

Харківська область — 2787 випадків;

Херсонська область — 205 випадків;

Хмельницька область — 922 випадки;

Чернівецька область — 5208 випадків;

Черкаська область — 771 випадок;

Чернігівська область — 624 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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