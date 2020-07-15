В Україні різко виріс добовий показник інфікування коронавірусом
За весь час пандемії в Україні захворіло 55 607 осіб, із них одужали 28 131, летальних випадків - 1427.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Були госпіталізовані 224 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 171, Харківській - 64, Закарпатській - 57 і в місті Києві - 147.
Жодного нового зараженого за добу не зафіксували в Кіровоградській області.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2194 випадки;
- Волинська область — 3117 випадків;
- Дніпропетровська область — 1155 випадків;
- Донецька область — 767 випадків;
- Житомирська область — 1550 випадків;
- Закарпатська область — 4112 випадків;
- Запорізька область — 631 випадок;
- Івано-Франківська область — 3178 випадків;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6497 випадків;
- Київська область — 3128 випадків;
- Львівська область — 7425 випадків;
- Луганська область — 97 випадків;
- Миколаївська область — 494 випадки;
- Одеська область — 2314 випадків;
- Полтавська область — 337 випадків;
- Рівненська область — 4782 випадки;
- Сумська область — 346 випадків;
- Тернопільська область — 2292 випадки;
- Харківська область — 2787 випадків;
- Херсонська область — 205 випадків;
- Хмельницька область — 922 випадки;
- Чернівецька область — 5208 випадків;
- Черкаська область — 771 випадок;
- Чернігівська область — 624 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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