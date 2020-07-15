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В Україні різко виріс добовий показник інфікування коронавірусом
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15 липня 2020, 09:51 10

В Україні різко виріс добовий показник інфікування коронавірусом

15 липня 2020, 09:51 10
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За минулу добу захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, одужали - 977 осіб
За минулу добу захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, одужали - 977 осіб
pixabay.com
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За весь час пандемії в Україні захворіло 55 607 осіб, із них одужали 28 131, летальних випадків - 1427.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Були госпіталізовані 224 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 171, Харківській - 64, Закарпатській - 57 і в місті Києві - 147.

Жодного нового зараженого за добу не зафіксували в Кіровоградській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2194 випадки;
  • Волинська область — 3117 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1155 випадків;
  • Донецька область — 767 випадків;
  • Житомирська область — 1550 випадків;
  • Закарпатська область — 4112 випадків;
  • Запорізька область — 631 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3178 випадків;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6497 випадків;
  • Київська область — 3128 випадків;
  • Львівська область — 7425 випадків;
  • Луганська область — 97 випадків;
  • Миколаївська область — 494 випадки;
  • Одеська область — 2314 випадків;
  • Полтавська область — 337 випадків;
  • Рівненська область — 4782 випадки;
  • Сумська область — 346 випадків;
  • Тернопільська область — 2292 випадки;
  • Харківська область — 2787 випадків;
  • Херсонська область — 205 випадків;
  • Хмельницька область — 922 випадки;
  • Чернівецька область — 5208 випадків;
  • Черкаська область — 771 випадок;
  • Чернігівська область — 624 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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